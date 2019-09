Nederlandse dementerende verzwijgt ziekte vaker

Het aantal dementerenden dat hun ziekte probeert te verzwijgen ligt in Nederland hoger dan in veel andere landen in Europa.

In een groot internationaal onderzoek zegt 29 procent van de ondervraagden moeite te doen om de ziekte geheim te houden bij het ontmoeten van mensen. Gemiddeld is dat in Europa 25,7 procent. Overigens liggen de aantallen in landen als Polen (57,9 procent), Rusland (66,7 procent) en Puerto Rico (51,1 procent) fors hoger.

Hoe de verschillen te verklaren zijn, is niet bekend. De stichting Alzheimer Nederland is benieuwd naar de oorzaak, zegt directeur Gerjoke Wilmink. "Ik zou heel graag willen uitzoeken wat de onderliggende reden is. Maar ik herken wel dat het helaas bij te veel mensen leeft."

Daten

In het onderzoek geven dementerenden aan dat ze vaak tegen problemen aan lopen in relaties en bij het daten. "Om eerlijk te zijn, niemand wil een date hebben met een 58-jarige man met alzheimer", zegt een van de respondenten. Een 54-jarige Nederlandse vrouw geeft toe dat haar relatie veranderd is: "Ik heb tegenwoordig geen gelijkwaardige gesprekken meer met mijn partner."

Ook zeggen mensen dat ze in de gezondheidszorg geen goede behandeling krijgen. "Een neuropsycholoog vond dat ik meer mijn best moest doen, terwijl ik het echt probeerde en erg moe werd", zegt een 62-jarige Nederlandse vrouw in het rapport.

Moeilijk mee omgaan

Gerjoke Wilmink vindt het belangrijk dat er meer over de ziekte gesproken wordt. "We hebben in Nederland 280.000 mensen met dementie. We komen ze elke dag tegen, in de winkel, bij de bank en op straat. We zien het vaak wel, maar vinden het moeilijk om mee om te gaan."

Volgens Alzheimer Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat tachtig procent van de mensen bang is om op een gegeven moment dement te worden.

Het rapport is opgesteld door de organisatie Alzheimer Disease International en maakt deel uit van een publiekscampagne om aandacht te vragen voor de ziekte. Op dit moment is er ook in Nederland een campagne in het Openbaar Vervoer, gericht omgaan met dementie in de trein en bus.