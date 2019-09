Derde wereldwijde klimaatstaking: honderdduizenden op de been in Australië en Azië

In Australië en Azië protesteren honderdduizenden scholieren en andere demonstranten vanwege de derde mondiale staking tegen klimaatverandering, dit keer in aanloop naar een top van de Verenigde Naties. De organisatie verwacht de komende week acties in meer dan 150 landen.

In New York, waar de top wordt gehouden, krijgen deelnemende kinderen geen straf voor spijbelen. Er worden vandaag meer dan een miljoen scholieren verwacht. Verspreid over de VS zijn meer dan 800 acties aangekondigd.

Ook in Nederland zijn protesten gepland. Vanmiddag wordt in Maastricht een Klimaatmars gelopen, een initiatief van de organisatie Students for Climate. Op de laatste dag van de actieweek, volgende week vrijdag, is een grote actie in Den Haag. In Duitsland staan zo'n vierhonderd protesten op de planning.

Thunberg

De klimaatstaking komt uit de koker van de Zweedse activiste Greta Thunberg, die vorig jaar begon met spijbelen voor een beter klimaat. Haar actie vond wereldwijd navolging.

In Australische steden zijn enorme menigtes op de been. De organisatie schat dat in heel het land ruim 300.000 deelnemers zijn, met het zwaartepunt in Sydney en Melbourne, waar de regering zetelt.