Trudeau verder in problemen, nu door opduiken blackface-video

Premier Trudeau van Canada is verder in verlegenheid gebracht in het 'blackface'-schandaal dat gisteren losbarstte. Vandaag is een video opgedoken waarop een zeer jonge Trudeau in beeld komt met een zwart gemaakt gezicht en een gescheurde broek. Hij maakt wilde bewegingen en steekt zijn tong uit. Trudeaus Liberale Partij erkent de authenticiteit en zegt dat de video begin jaren 90 is gemaakt.

De video werd door de partij van zijn belangrijkste tegenstander bij de verkiezingen van volgende maand, Andrew Scheer, in handen gespeeld van de Canadese omroep Global News. Volgens de leider van de Conservatieve Partij bewijst de video dat Trudeau een leugenaar is, omdat hij gisteren zei dat hij zich slechts twee keer aan deze vorm van racistisch gedrag schuldig had gemaakt.

Gisteren bood Trudeau excuses aan voor twee foto's waarop hij met een zwartgemaakt gezicht stond afgebeeld. De oudste was genomen op zijn middelbare school, toen hij de zwarte zanger Harry Belafonte nadeed.