Belastingdienst eist 1 miljard euro van tabaksconcern BAT

De Nederlandse Belastingdienst heeft een heffing van 1 miljard euro neergelegd bij tabaksproducent British American Tobacco (BAT). De fabrikant van onder meer de sigarettenmerken Camel, Pall Mall en Lucky Strike zou tussen 2003 en 2016 een holding in Amstelveen hebben gebruikt om zo min mogelijk winstbelasting te betalen, aldus een publicatie van De Onderzoeksredactie in NRC.

De Belastingdienst legde het in Londen gevestigde bedrijf in 2015 een naheffing van 31 miljoen euro op. Omdat BAT niet wilde betalen, zou dat bedrag in de jaren daarna zijn opgelopen tot ruim 1 miljard euro, inclusief boetes. Voor zover bekend is dat de hoogste belastingaanslag die ooit in Nederland is opgelegd.

BAT is tegen de claim in beroep gegaan, zegt een woordvoerder tegen NRC. Het bedrijf zou zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving hebben gehouden en stapt "zo nodig" naar de rechter. Zo'n proces kan jaren duren.