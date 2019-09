'Door tot ik 101 ben', zegt veteraan (98) na herdenkingssprong Market Garden

Veteraan Tom Rice sprong vandaag voor de tweede keer in 75 jaar tijd boven Nederland uit een vliegtuig. De eerste keer was tijdens operatie Market Garden, als 23-jarige parachutist. Ditmaal was hij 98.

"Het ging snel", zegt Rice tegen Omroep Gelderland. "De parachute ging open voordat ik het doorhad." Zijn parachutesprong in Groesbeek was onderdeel van een eerbetoon vanwege de grootschalige luchtlanding, nu 75 jaar geleden.

Bekijk hier de landing van de Amerikaanse veteraan: