Twee Nederlandse nominaties voor Emmy Awards

Twee Nederlandse producties zijn dit jaar genomineerd voor een Emmy Award, de prestigieuze prijs voor televisieproducties. Het gaat om de documentaires Bellingcat, Truth in a Post-Truth World en Dance or Die.

De film over Bellingcat, geregisseerd door Hans Pool, legt uit hoe onderzoekers van het journalistieke platform te werk gaan en onderzoekt of het medium een alternatief biedt voor de traditionele journalistiek. Daarbinnen is niet altijd tijd en budget voor langer lopende onderzoeksjournalistiek.

De film Dance or Die van Nieuwsuur-verslaggever Roozbeh Kaboly maakt kans op de prijs voor beste kunstdocumentaire. Hij gaat over danser Ahmad Joudeh, die de verslaggever op het spoor kwam tijdens een reportage in Syriƫ. Joudeh werd ontdekt door Het Nationale Ballet in Amsterdam en in de film wordt hij twee jaar lang gevolgd.

In totaal zijn 44 documentaires en films genomineerd voor de 47e editie van de prijs. De Emmy's worden 25 november uitgereikt in New York.

Vorig jaar kreeg de NTR-documentaire Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal een Emmy.