Minuut stilte voor doodgeschoten advocaat Wiersum

In Utrecht hebben ongeveer veertig advocaten een minuut stilte gehouden voor hun vermoorde collega Derk Wiersum. De advocaten waren in het Beatrixtheater voor een vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De orde noemt Derk Wiersum een aimabel, integer mens en een deskundig advocaat die altijd opkwam voor de zwakkeren. Namens de orde hield deken Johan Rijlaarsdam een toespraak. "Als we toegeven hebben de klootzakken gewonnen", zei hij.

Andere advocaten zeggen verbijsterd, geschokt en verbaasd te zijn. "Ik had niet verwacht dat het ooit in Nederland zou gebeuren", zei een advocaat na afloop.

Rijlaarsdam werd vanochtend bijgepraat door de ministers Grapperhaus en Dekker en de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg. In de gesprekken is het ook gegaan over beveiliging, vertelt verslaggever Martijn van der Zande, maar het is nog niet bekend of advocaten hebben gevraagd om extra bescherming.

Totale verbijstering

De deken zegt dat het vandaag een moeilijke dag was voor advocaten, die een dag na de moord weer gewoon aan het werk moesten. "Ze voelen wanhoop, woede. Er zijn advocaten die gevraagd hebben de zitting een tijdje aan te houden, omdat ze niet in staat waren om hun werk te doen. Mensen die zich afvragen of ze dit werk nog wel willen doen. Totale verbijstering."