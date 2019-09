Kunstenaar Rob Scholte moet gemeente Den Helder vier ton betalen

Kunstenaar Rob Scholte moet ongeveer 400.000 euro betalen aan de gemeente Den Helder. Dat heeft de rechter besloten. Scholte en de gemeente hadden een langlopend conflict over de huur van het voormalige postkantoor, waar de kunstenaar een museum, atelier en woonruimte had.

Het gebouw werd vorig jaar april ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam. De kunstenaar weigerde te vertrekken toen de gemeente het pand wilde verkopen. Volgens Den Helder moest Scholte weg, omdat hij het pand slechts in bruikleen had en dus geen huurder was.

Volgens de rechtbank blijkt nu uit diverse overeenkomsten dat Scholte een bedrijfswoning huurde en geen woning. De gemeente heeft correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd.

Imago aangetast

De kunstenaar moet ontruimings- en opslagkosten betalen ter waarde van ruim 361.000 euro. Ook is hij veroordeeld tot het betalen van bijna 25.000 euro aan openstaande rekeningen voor gas, water en licht en moet hij nog wat dwangsommen betalen.

"De kwestie heeft niemand goed gedaan", zegt wethouder Michiel Wouters tegen NH Nieuws.. "Het heeft veel tijd en energie gekost en het imago van de stad is aangetast."