Saudi-Arabië: brokstukken bewijzen Irans betrokkenheid bij aanval olie-installatie

Saudi-Arabië zegt dat de aanvallen op olie-installaties van het staatsoliebedrijf "overduidelijk mogelijk zijn gemaakt door Iran". Ook zijn Iraanse drones en raketten gebruikt.

Het zou gaan om achttien drones en zeven raketten. Op een persconferentie toonde het ministerie van Defensie brokstukken die gelijkenissen zouden hebben met materiaal dat is gevonden bij aanvallen die eerder door Iran zijn uitgevoerd.

Houthi-rebellen die door Iran wordt gesteund, hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Zij vechten in Jemen een verwoestende oorlog uit met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Volgens Saudi-Arabië kwamen de aanvallen uit het noorden en zou het wapentuig niet toereikend zijn om de afstand tussen het zuidelijk gelegen Jemen en de olie-installaties af te leggen.

Satellietbeelden

Iran ontkende eerder vandaag betrokkenheid bij de aanval en zegt niet uit te zijn op conflict. De Iraanse president Rohani zegt dat Saudi-Arabië de luchtaanvallen op olie-installaties moet zien als een waarschuwing van de Houthi-rebellen om zich terug te trekken uit de oorlog in Jemen.

De Verenigde Staten zeggen dat er satellietbeelden zijn die bewijzen dat Iran betrokken was bij de aanvallen, die grote gevolgen kunnen hebben voor de mondiale olieproductie. Vanochtend zei ook de Saudische ambassadeur in Londen dat betrokkenheid van Iran bijna zeker is.