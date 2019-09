Rohani: 'Luchtaanval op Saudi-Arabië is waarschuwing uit Jemen'

De Iraanse president Rohani zegt dat Saudi-Arabië de luchtaanvallen op olie-installaties moet zien als een waarschuwing van de Houthi-rebellen om zich terug te trekken uit de oorlog in Jemen. Iran ontkent betrokkenheid bij de aanval en zegt niet uit te zijn op conflict.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Zij vechten in Jemen een verwoestende oorlog uit met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

De Verenigde Staten zeggen dat er satellietbeelden zijn die bewijzen dat Iran betrokken was bij de aanvallen, die grote gevolgen hebben voor de mondiale olieproductie. Vanochtend zei ook de Saudische ambassadeur in Londen dat betrokkenheid van Iran bijna zeker is.

Wel loopt er nog een Saudisch onderzoek naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Frankrijk heeft toegezegd hierbij te helpen en stuurt experts naar het land.

Zeemissie

De aanval zet de hoogopgelopen spanningen in de Golfregio verder op scherp. Nadat de VS de atoomdeal met Iran eenzijdig hadden opgezegd zijn er verschillende aanvallen geweest op olie-installaties en tankers uit het Saudische en westerse kamp.

Iran heeft betrokkenheid bij veel van die aanvallen ontkend, maar confisqueerde in juli wel een Britse olietanker in de regio, nadat het Verenigd Koninkrijk bij Gibraltar een Iraanse tanker had onderschept. Deze tanker zou EU-sancties tegen Syrië schenden.

De VS is in de Perzische Golf actief met een zeemissie om olietankers te beschermen. Ook de marine van het Verenigd Koninkrijk is daar actief, en heeft onlangs zijn krachten gebundeld met de VS. De missie krijgt steun van Australië en Bahrein, maar de Europese Unie is terughoudend. Saudi-Arabië heeft aangekondigd zich ook bij de missie te voegen.