Vliegtuig wilde opstijgen vanaf taxibaan op Schiphol

Volgens NH Nieuws wordt het incident ook onderzocht door Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland.

In 2010 maakten piloten van KLM een vergelijkbare fout. Toen greep de luchtverkeersleiding niet in en is het toestel daadwerkelijk opgestegen vanaf de taxibaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde daarna dat de luchtverkeersleiding en Schiphol onvoldoende in de gaten houden of piloten fouten maken bij het taxiën.