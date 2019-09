'Olieproductie Saudi-Arabië eind deze maand ruimschoots hersteld'

Bij de olie-installaties die zaterdag met drones werden aangevallen is de capaciteit inmiddels voor de helft hersteld. Dat heeft de Saudische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman gezegd.

Hij zei verder dat de productie van de installaties eind deze maand zal zijn toegenomen tot 11 miljoen vaten per dag. Voor de aanval was dat nog ongeveer 9,6 miljoen vaten per dag.

De drone-aanval trof een olieveld en de grootste verwerkingsinstallatie voor ruwe olie ter wereld. Daarmee daalde de olieproductie van Saudi-Arabië met bijna 6 miljoen vaten per dag, dat is ongeveer 5 procent van de dagelijkse wereldproductie.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de Jemenitische Houthi-rebellen. De VS denkt dat Iran erachter zit en Saudi-Arabië zei eerder dat er "Iraanse wapens" zijn gebruikt. Maar het land heeft nog niet gezegd van welke locatie de olie-installaties zijn aangevallen en hoe precies. Mogelijk is het gedaan met drones of kruisraketten.