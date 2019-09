Sector teleurgesteld: geen extra geld voor aanpak lerarentekort

Bonden en werkgevers in het onderwijs reageren teleurgesteld op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoop was dat ministers Slob en Van Engelshoven extra geld zouden uittrekken om het lerarentekort aan te pakken, maar dat is niet gebeurd.

Het kabinet zegt dat het lerarentekort een topprioriteit is, en dat het blijft investeren in maatregelen om het tekort terug te dringen. Maar dat is niet genoeg, zeggen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs en de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-Raad. "Een cruciale misser", "een ongelooflijk zware teleurstelling" en "pijnlijk", zeggen de organisaties.

Ook Nelleke van den Boogaard, een lerares uit Sliedrecht had het liefst een andere begroting gezien: