Politie Canada in grote verlegenheid door spionagezaak topman inlichtingendienst

De nationale politie van Canada is in grote verlegenheid gebracht door de arrestatie van de topman van het nationale coördinatiecentrum voor inlichtingen. Directeur-generaal Cameron Ortis (47) wordt beschuldigd van spionage.

Het hoofd van de nationale politie, Brenda Lucki, spreekt van "uiterst verontrustende" beschuldigingen die veel mensen binnen de organisatie hebben geschokt. "We proberen een beeld te krijgen van de gevolgen van daden die hij zou hebben gepleegd."

Ze doelt onder meer op schade aan operaties van buitenlandse inlichtingendiensten. Canada is lid van de Five Eyes, een samenwerkingsverband van diensten in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Canada die geheime informatie met elkaar uitwisselen. Lucki gaf geen details, later volgt een nieuwe verklaring.

Russische belastingontduikers

Opvallend is dat in deze zaak de naam van de Amerikaanse zakenman Bill Browder opduikt. Ooit was hij de grootste buitenlandse investeerder in Rusland, maar hij raakte al zijn bezittingen kwijt, nadat hij bij het Kremlin uit de gratie was geraakt. Browder huurde de Russische advocaat Sergei Magnitski in, maar die stierf in 2009 onder verdachte omstandigheden in een Russische cel.

Browder zegt nu dat hij Ortis twee keer attent heeft gemaakt op witwaspraktijken van Russische belastingontduikers in Canada. Daarbij zouden miljoenen dollars zijn witgewassen. Hij zou daar in 2017 twee keer met Ortis over hebben gesproken.

Browder geldt als een aartsvijand van president Poetin en werd vorig jaar door het Russische Openbaar Ministerie van moord op Magnitski beschuldigd.