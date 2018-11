Rusland beschuldigt criticus Poetin van moord op Magnitski

Russische aanklagers beschuldigen de Britse Kremlin-criticus Bill Browder ervan dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op zijn Russische advocaat Sergej Magnitski in 2009. Browder die in naam van Magnitski al jarenlang een harde strijd tegen de entourage van president Poetin voert, noemt de beschuldiging zowel cynisch als kafkaësk.

Magnitski werd in 2008 aangehouden, toen hij werkte voor Browder, en stierf later in een Russische cel. Browder verdiende sinds de jaren negentig een fortuin met zijn investeringen in Rusland, maar raakte in 2005 uit de gratie van president Poetin door corruptie- en fraudezaken openbaar te maken, daarin gesteund door Magnitski

Browder voert sindsdien campagne om corruptie in Rusland aan de kaak te stellen. Hij zette het Amerikaanse Congres ertoe aan de Magnitski-wet aan te nemen, die sancties bevat tegen corrupte Russische functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Magnitski in een gevangeniscel in Moskou. Magnitski werd vermoedelijk in zijn cel gemarteld.

Vergiftiging

Een nieuw onderzoek van de Russische justitie naar Browder heeft tot de conclusie geleid dat Browder een internationale misdaadbende leidt en dat hij opdracht heeft gegeven tot vergiftiging van vier advocaten, onder wie Magnitski.

Browder werd onlangs op Russisch verzoek in Spanje aangehouden, maar door tussenkomst van de chef van Interpol in Frankrijk kwam hij nog dezelfde dag vrij. Browder zegt dat Rusland al zes keer een uitleveringsverzoek tegen hem heeft ingediend bij Interpol. Vorig jaar veroordeelde een Russische rechtbank Browder bij verstek tot 9 jaar gevangenisstraf wegens belastingontduiking en faillissementsfraude.

In een reactie op Twitter vergeleek Browder de beschuldigingen die nu tegen hem worden ingebracht met de poging tot vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Engeland.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland ook een Magnitski-wet aanneemt om sancties mogelijk te maken tegen buitenlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en schending van de mensenrechten.