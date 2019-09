Hoogste leider van Iran: er wordt niet meer gepraat met de VS

Iran gaat niet meer met de Verenigde Staten praten om de onderlinge conflicten op te lossen. Dat heeft de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, gezegd tijdens een interview op de Iraanse televisie. Volgens hem zet het beleid van de VS Iran zwaar onder druk. Als ze in gesprek gaan, slaagt dat beleid, zegt de Iraanse leider.

Er waren geruchten over een gesprek tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Iraanse ambtgenoot Rouhani bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York volgende week. Maar Khamenei heeft daar dus een streep doorgehaald.

Alleen als de Verenigde Staten het opzeggen van het atoomakkoord terugdraaien, worden er onderhandelingen overwogen. Anders zullen er geen gesprekken plaatsvinden, noch in New York, noch elders, aldus Khamenei.

Grote branden

De spanningen tussen de twee landen zijn na afgelopen weekend hoog opgelopen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een Saudische olie-installatie aangevallen met drones. De Jemenitisch Houthi-rebellen eisten de verantwoordelijkheid voor aanslagen op, maar de Verenigde Staten zeggen dat Iran achter de aanvallen zit.

Door de aanvallen ontstonden grote branden. Het Saudische staatsoliebedrijf heeft de productie daarom gehalveerd, waardoor de olieprijzen zijn gestegen.