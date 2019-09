Trein stilgezet vanwege vrouw met nikab, politie geeft weer geen boete

De vrouw wilde in de trein op de agente wachten, meldt de politie, maar vanwege de vertraging voor andere passagiers vonden de agenten dat niet goed. De agenten dreigden haar daarna te arresteren voor schending van de Wet ID (identificatieplicht). Na overleg met twee anderen, besloot de vrouw volgens de politie uiteindelijk toch haar gezicht te tonen aan de agenten in de trein.

De trein is met ongeveer twintig minuten vertraging vertrokken.

Geen boete

Volgens de politie hebben de agenten na het gesprek besloten om de vrouw geen boete te geven voor overtreding van het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Waarom hiervoor gekozen is, kan de politie niet zeggen. Een woordvoerder zegt dat agenten bij een overtreding zelf kunnen afwegen of ze wel of geen boete geven.

De NS kan niet zeggen of de controleurs de politie erbij haalden vanwege overtreding van het boerkaverbod of omdat ze niet konden controleren of ze een geldig vervoerbewijs had. Volgens een woordvoerder zijn de voorschriften voor medewerkers in beide situaties hetzelfde. Of er een boete wordt opgelegd, is volgens de NS een zaak van de politie.

Buschauffeur Stein

Het is voor zover bekend het tweede incident in het openbaar vervoer sinds de invoering van het boerkaverbod, anderhalve maand geleden. Vorige maand weigerde een buschauffeur van Arriva in de Limburgse plaats Stein om verder te rijden nadat een vrouw had geweigerd om haar nikab af te doen. Hij belde de politie.

Agenten gingen met de vrouw in gesprek, waarna ze de bus volgens de politie vrijwillig verliet. Ook toen kreeg de nikabdraagster geen boete voor overtreding van het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Richtlijnen

Volgens Arriva handelde de chauffeur in Stein niet volgens de richtlijnen van ov-bedrijven. Een chauffeur mag een vrouw in een nikab vragen de bus te verlaten, maar mag niet weigeren verder te rijden als een vrouw dat niet doet.

Volgens de woordvoerder van de NS hebben de controleurs op Rotterdam Centraal zich vandaag gehouden aan de richtlijnen.