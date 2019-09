Laatste waarschuwing voor 'sociaal onveilige' Cheider-school

Het ministerie van Onderwijs bereidt "bekostigingsmaatregelen" voor tegen de joodse Cheiderschool in Amsterdam omdat leerlingen er sociaal onveilig zijn en het bestuur niets doet om dat te verbeteren.

Volgens minister Slob "verdienen de leerlingen beter onderwijs dan de school hen nu biedt". De school laat religieuze argumenten zwaarder wegen dan wettelijke voorschriften, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Uit eerder onderzoek van de inspectie bleek al dat de situatie niet in orde was.

Aanleiding voor dat onderzoek waren zorgelijke signalen na een zedenzaak uit 2012. Een oud-docent van de school werd vanwege seksueel misbruik van een leerling van 13 veroordeeld tot twee jaar cel. Volgens de inspectie handelde het bestuur niet goed door onder meer onnodig lang met de aangifte te wachten.

Onaanvaardbaar

In het contact tussen de inspectie en het bestuur komt herhaaldelijk een principiƫle discussie aan de orde waarbij het bestuur heeft aangegeven dat "de joodse codices prevaleren boven de Nederlandse onderwijswetgeving", schrijft Slob.

"Deze opstelling is onaanvaardbaar: de Nederlandse wetten gelden altijd en voor iedereen. Alle leerlingen op alle scholen hebben recht op onderwijs dat voldoet aan de voorwaarden die de wetgever stelt."

Over enkele weken voert de inspectie nog een laatste onderzoek uit en dan wordt bezien welke maatregelen er genomen worden.