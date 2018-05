Twee jaar cel voor Amsterdamse leraar die leerling misbruikte

Een oud-docent van een school in Amsterdam is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van een 13-jarige leerling. De man mag daarnaast vijf jaar geen les geven.

De leraar werd door het Openbaar Ministerie verdacht van het misbruik van meer kinderen op de joodse scholengemeenschap Cheider, maar dat is volgens de rechter niet bewezen.

Kwetsbaar

Het slachtoffer zat in de periode voor het misbruik in een moeilijke periode in zijn leven, zegt de rechtbank. Nadat de leraar het vertrouwen van het kind had gewonnen, masseerde en betastte hij de leerling over zijn hele lichaam.

De man heeft volgens de rechter daarmee ernstig misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van het slachtoffer. De gevolgen daarvan voor de jongen zijn groot en de rechtbank rekent hem dat zwaar aan.

De school kreeg in de zomer van 2012 de eerste meldingen van misbruik door de docent. De man werd daarna geschorst. Enkele maanden later emigreerde hij naar Israël. Na een lange procedure werd de man in 2016 door Israël uitgeleverd aan Nederland.

Eis was hoger

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had vijf jaar celstraf geëist voor het misbruiken van zes jongens in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.

Volgens de rechtbank is het misbruik van vijf van hen niet bewezen, daarom wordt de man daarvan vrijgesproken. Bij twee kinderen staat vast dat de docent hun schouders en nek heeft gemasseerd, maar dat valt volgens de rechter niet per se onder seksuele handelingen. De verklaringen van de andere drie kinderen zijn volgens de rechtbank niet betrouwbaar genoeg.