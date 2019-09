VVD en CDA willen prominente plek voor 'geboortepapieren' Nederland

De fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD en CDA willen dat drie belangrijke historische documenten over de oprichting van Nederland in een permanente tentoonstelling te zien zijn.

Het gaat om de Unie van Utrecht (1579), de Apologie van Willem van Oranje (1580) en het Plakkaat van Verlatinghe (1581). "Er is niets mis met gezonde vaderlandsliefde", zegt CDA-fractievoorzitter Heerma tegen het Algemeen Dagblad. "Het kan juist heel bindend zijn."

Met het Plakkaat van Verlatinghe verklaart de Nederlandse Staten-Generaal zich op 26 juli 1581 onafhankelijk van de Spaanse koning Filips II. Het document wordt de officieuze onafhankelijkheidsverklaring van Nederland genoemd.

Plenaire zaal

De Unie van Utrecht, een politieke overeenkomst tussen een aantal noordelijke Nederlandse gewesten, wordt onder meer gezien als voorloper van de eerste grondwet van Nederland. De originelen van beide documenten liggen in het Nationaal Archief in Den Haag. In de Tweede Kamer is sinds vorig jaar februari vlak bij de plenaire zaal een replica te zien van Het Plakkaat.

Vanwege de grote historische betekenis vragen de twee fractievoorzitters minister Van Engelshoven van Cultuur de oude documenten toegankelijk te maken voor het grote publiek. "Die verdienen een trotse, prominente plek in het volle zonlicht", zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in het Algemeen Dagblad.