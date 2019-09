'Verdachte bekladding oorlogsgraven heeft psychische problemen'

De man die is opgepakt voor de bekladding van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo lijdt aan psychoses en achtervolgingswaan. Dat zegt een buurvrouw van de 36-jarige inwoner van Mierlo in het Eindhovens Dagblad. Ze gelooft niet dat hij zich bewust was van wat hij deed en zegt dat hij "goede hulp nodig heeft voor zijn psychische problemen".

De politie wil alleen kwijt dat de geestelijke toestand waarin de man verkeert vermoedelijk heeft bijgedragen aan het plegen van het misdrijf.

Ondergespoten

De buurvrouw was naar eigen zeggen de enige omwonende met wie de man contact had. "Er kwam weleens een goede vriend langs, zijn vader was er af en toe en één keer in de week kwam er een begeleider op bezoek", zegt ze tegen de krant.

Ongeveer een jaar geleden was ze bij hem binnen. "Ik wist niet wat ik zag. Alle muren in de woonkamer waren ondergespoten met onsamenhangende teksten en letters. Er was geen touw aan vast te knopen." Kort daarna werd hij opgenomen.

Daarna ging het beter, maar de laatste twee maanden hoorde ze geregeld geschreeuw en gebonk. "Alsof hij het hele huis kort en klein aan het slaan was."

De bekladding werd vrijdagochtend ontdekt; een dag later werd de verdachte van zijn bed gelicht. Pogingen om hem te verhoren hebben nog niets opgeleverd; hij weigert iets te zeggen.