Dreigt een nieuwe oorlog in de Golf? 'Niemand is gebaat bij escalatie'

De drone-aanvallen op de grootste olieverwerkingsfaciliteit van Saudi-Arabië laten zien hoe kwetsbaar het land kan zijn, zowel fysiek als economisch. De Saudische economie is bijna volledig afhankelijk van olie: de productie ervan genereert maar liefst 90 procent van de overheidsinkomsten. "De geraakte doelen zijn het hart van die olieproductie", vertelt Paul Aarts, politicoloog en Midden-Oostendeskundige. "Dat dit getroffen wordt, betekent nogal wat, ook voor de olieprijs."

De afgelopen jaren waren Saudische schepen, pijpleidingen en olievelden regelmatig doelwit van aanvallen. Die werden bijna steevast opgeëist door Jemenitische Houthi-rebellen, die daarmee Saudische aanvallen in Jemen zeggen te vergelden. Maar Saudi-Arabië houdt Iran verantwoordelijk, omdat dat land de Houthi's steunt.

Speculatie

Ook de Verenigde Staten zeggen dat niet de Houthi's, maar de Iraanse autoriteiten achter de drone-aanvallen zitten. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken sprak op Twitter van een "ongehoorde aanval op de energievoorziening in de wereld". Een voorbarige conclusie, meent Aarts: "Op dit moment is alles nog speculatief, hoewel ik het waarschijnlijker acht dat de Houthi's hierachter zitten dan Iran. Maar als Iran deze aanvallen heeft uitgevoerd, dan is dat een uitnodiging voor vergelding. Iran is, hoop ik, zo verstandig om het niet zover te laten komen, want Saudi-Arabië heeft 110 procent steun van de VS."

"Deze aanval laat zien dat Houthi's, al dan niet met steun van Iran, steeds meer geavanceerde raketten en wapens hebben om Saudi-Arabië te raken", zegt arabist Laila al-Zwaini. "Ze worden sterker buiten hun grenzen. Dat kan een opmaat naar directe oorlog tussen Saudi-Arabië en de VS met Iran zijn."

Dreigen met bombardementen

"Pompeo roept nu wel heel snel wie de schuldige is. Iran is een gemakkelijk doelwit. Eerst moet er hard bewijs komen", meent Aarts. "Als dit een eigen dynamiek krijgt in de VS, als ze bijvoorbeeld overgaan tot het bombarderen van Iran, zoals senator Graham nu roept, dan gaan de Iraniërs terugslaan. In Dubai, Abu Dhabi, Syrië, Afghanistan en Saudi-Arabië. En zeker ook in Afghanistan, waar nu 14.000 Amerikaanse militairen zitten. Dat zal president Trump niet willen, zeker niet in verkiezingstijd."

Dreigen met bombardementen helpt zeker niet, zegt Al-Zwaini: "Nog meer militaire steun aan Saudi-Arabië geven moet je niet willen. Je ziet wat er in Irak is gebeurd. Uiteindelijk is de invloed van Iran daar groter geworden, in plaats van kleiner. Er heerst meer sektarische strijd en Islamitische Staat is daar opgestaan. Wat dat betreft heeft Amerika niks geleerd."