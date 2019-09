Geëmotioneerde buurtbewoners na drama Strijbeek: 'Een schok voor het dorp'

De bewoonster van het uitgebrande huisje, de oma van een van de twee slachtoffers, was een bekende in de buurt. "Ze haalde vaak aardbeien en eieren bij mij", zegt een andere buurtbewoner. "De kinderen en kleinkinderen van de vrouw kwamen hier regelmatig op bezoek."

Het andere omgekomen kind was een vriendje dat in de buurt van Strijbeek woonde. Een derde kind kon op tijd wegkomen. De oma en de vader, die verderop in een chalet verbleef, raakten gewond toen ze probeerden de kinderen uit de vlammenzee te redden.

Waarschijnlijk geen misdrijf

De politie spreekt van een groot drama. "Het is een kleine gemeenschap in Strijbeek, veel mensen kennen elkaar. En twee scholen hebben morgen een leeg stoeltje in de klas."

Burgemeester Minses laat weten "diep geschokt" te zijn. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie en de vrienden van de slachtoffers."

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie doet onderzoek, maar de oorzaak is moeilijk te achterhalen, doordat alles is verwoest. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.