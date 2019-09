Roekoe: CIA trainde duiven voor geheime missies tijdens Koude Oorlog

De CIA heeft documenten vrijgegeven waarin informatie wordt onthuld over een training voor missies waarbij duiven werden gebruikt voor spionagedoeleinden. De vogels werden tijdens de Koude Oorlog getraind om locaties te fotograferen, schrijft de BBC.

Dat de Amerikaanse geheime dienst iets deed met duiven was al wel bekend. In het museum in het hoofdkwartier van de CIA in Virginia is een opgezette duif met een camera op zijn borst te zien en eerder werd de duif ook getoond tijdens een tentoonstelling in New York. Maar nu is ook duidelijk wat dat 'iets' dan was.

De Amerikaanse geheime dienst geloofde in de jaren zestig dat dieren taken op zich konden nemen die voor mensen moeilijker zijn om uit te voeren. Vooral duiven bleken erg geschikt voor spionage, omdat ze zelfs na honderden kilometers vliegen altijd de weg naar huis kunnen vinden.

Operatie Tacana was geboren en ging in de jaren zeventig van start. De duiven kregen een harnasje dat slechts vijf gram woog, met daaraan een camera van 35 gram. Kosten? Zo'n 2000 dollar per duif.