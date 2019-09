Afrikaanse leiders nemen in Harare afscheid van Mugabe

In het grootste stadion van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare nemen Afrikaanse leiders afscheid van oud-president Robert Mugabe. Vandaag vindt alleen de officiƫle uitvaartceremonie plaats; Mugabe wordt pas over zo'n 30 dagen begraven in een nog te bouwen mausoleum in Harare.

Onder de Afrikaanse staatshoofden die voor de uitvaart naar Harare zijn gekomen, zijn de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa, de Keniaanse president Kenyatta en Theodore Obiang Nguemae, de president van Equatoriaal-Guinea die al 40 jaar zijn land bestuurt en daarmee Mugabe (37 jaar) heeft overtroffen.

Ook China, Rusland en Cuba hebben afgevaardigden gestuurd om het afscheid van Mugabe bij te wonen. De tribunes in het stadion, met plek voor 60.000 mensen, zijn spaarzaam gevuld.

Mugabe, ooit een gevierd en bewonderd vrijheidsstrijder, werd in 2017 door het leger afgezet na langdurige protesten tegen zijn autocratische regime. Hij overleed vorige week op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Singapore.