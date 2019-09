Niet overal feest bij bevrijding Limburg: 'In Montfort was geen vreugde'

Eén dag later werden ze bevrijd. Eenmaal uit de kelder droeg haar ongedeerde vader haar op niet om zich heen te kijken. "Maar ik was nieuwsgierig en deed het toch." Wat ze zag, vergeet ze nooit meer. "Er lagen overal lichamen, armen en benen en alles lag in puin."

De familie van Piet Wolters had een huis in Montfort en haalde wel op tijd de schuilkelder. "Iedere keer als zo'n bom in de nabijheid ontplofte, schudde de hele kelder en kwam er een hoop stof naar binnen vliegen", herinnert hij zich, al was hij toen pas vijf jaar oud.

Gestikt in schuilkelder

Helemaal veilig was zo'n schuilkelder trouwens niet. Dat heeft ook Piet gemerkt, toen een verdwaalde granaat naar binnenkwam door het kleine kelderraam. Niemand raakte gewond, maar de deur raakte versperd.

In dit geval kon iemand van buitenaf hulp bieden, maar niet iedereen had zo veel geluk. "Van de Duitsers mocht je mensen niet uit de kelders halen. Deed je dat wel, dan werd er op je geschoten." Sommige waaghalzen durfden het toch. "Degenen die niet werden bereikt, stikten allemaal."

"Er was hier geen vreugde", zegt Piet over de bevrijding van Montfort. "Waar dat op andere plekken wel zo was, is dat hier nooit geweest." Pas in maart 1945 werd heel Limburg bevrijd.