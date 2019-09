Zuid-Limburg viert 75 jaar bevrijding in Mesch

Amerikaanse militairen van de 'Old Hickory' divisie kwamen Mesch destijds relatief gemakkelijk binnen. In de ochtend vond er een vuurgevecht tussen de in het dorp aanwezige Duitsers en de oprukkende Amerikanen plaats, maar rond 14.00 uur trokken de geallieerden triomfantelijk het dorp binnen. Later die dag werd ook het nabijgelegen Eijsden bevrijd.

Bewoners moeten de Amerikanen overigens vertellen dat ze niet langer in Belgiƫ maar in Nederland zijn, en met Mesch zojuist het eerste Nederlandse dorp bevrijd hebben. "We wisten het niet zeker. De Duitsers erkenden geen grenzen", vertelt veteraan John O'Hare. "Er stonden geen bordjes met: u bent nu in Holland."

Amerikaanse begraafplaats

De gemeente Eijsden-Margraten, waar ook Mesch onder valt, vierde de bevrijding vandaag onder meer met een bezoek van Amerikaanse veteranen. Die trokken in militaire wagens door het dorp en woonden een ceremonie bij op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De komende dagen zijn er concerten, workshops en tentoonstellingen rondom het thema vrijheid.