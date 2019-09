'Rekenen, spelling en lezen hollen achteruit door lerarentekort'

Afgelopen week werd bekend dat het kabinet 285 miljoen euro beschikbaar stelt voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Volgens De Vries is er nog veel meer nodig om de problemen op te lossen. "Het kabinet wil investeren in de kenniseconomie. Daarvoor is een goede basis nodig. Breng die eerst op orde."

De enquête van CNV Onderwijs en het AD is een begin, zegt De Vries, maar nog niet genoeg met cijfers onderbouwd. "Er moet nog uitgebreider en breder onderzoek komen."

Volgend jaar meer onderzoek

Op verzoek van de vakbond gaat de Onderwijsinspectie vanaf volgend jaar de effecten van het lerarentekort en de hoge werkdruk onderzoeken. "Ik pleit ervoor dat ze hier morgen al mee starten. We moeten er alles aan doen om deze ramp voor het onderwijs en onze samenleving te keren."

De inspectie zegt in een reactie dat ze tot nu toe niet zelf heeft kunnen constateren dat verslechterde schoolprestaties te maken hebben met het lerarentekort. Dat komt deels doordat er meer factoren meespelen die van invloed zijn.

"We zien wel dat scholen die door het lerarentekort getroffen worden soms grote moeite hebben om hun taken te vervullen", zegt een woordvoerder. "We sluiten dus niet uit dat dit op termijn terug te zien is in kwaliteit en resultaten."