Nieuwe acties dreigen bij KLM om mislukte cao-onderhandelingen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor KLM hebben vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Het cao-overleg tussen KLM en de bonden is vannacht voorlopig gestopt. Een nieuwe werkonderbreking dreigt.

KLM heeft in het eindbod een loonsverhoging voorgesteld van in totaal zeven procent, verspreid over 2 jaar en 9 maanden. Dat is zo'n 2,5 procent per jaar. Ook een loonsverhoging van 8,5 procent over deze periode is mogelijk, maar dan wordt de winstdelingsregeling wel aangepast.

Vakbonden VNV, VKP, De Unie, CNV en NVLT gaan het voorstel van de luchtvaartmaatschappij met hun leden bespreken. Cabinebonden VNC en FNV Cabine en de vakbond voor grondpersoneel FNV Grond hebben het eindbod afgewezen.

Meer vaste medewerkers

FNV zegt dat het voor volgende week een nieuwe werkonderbreking voorbereidt door het grondpersoneel van KLM. Die gaat vier uren duren en wordt minstens 48 uur van tevoren aangekondigd. De bond wil onder meer vier procent per jaar erbij, minder zware roosters en een betere verhouding tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers.

KLM zegt bereid te zijn afspraken te maken over deze thema's. Zo wil het bedrijf 50 mensen aannemen met een vast contract en een kortere werkweek voor medewerkers die veel nachtdiensten en/of hele vroege diensten draaien. "Deze voorstellen zijn geen onderdeel van het eindbod en dus verder bespreekbaar", meldt het bedrijf. Dat nieuwe werkonderbrekingen dreigen, noemt het bedrijf onbegrijpelijk.

Over de nieuwe cao wordt al maanden onderhandeld. Begin deze maand legden honderden FNV-leden bij KLM het werk al twee keer twee uur stil. Daardoor vielen tientallen vluchten uit, of liepen ze vertraging op. Ook moesten mensen langer op hun bagage wachten. Een aangekondigde staking voor afgelopen weekend werd opgeschort.