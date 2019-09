Staking KLM-grondpersoneel Schiphol gaat zondag niet door

De voor morgen aangekondigde staking van het KLM-grondpersoneel op Schiphol gaat niet door. Van 13.00 tot 17.00 uur zou het personeel het werk neerleggen, maar vakbond FNV heeft na contact met KLM besloten om in ieder geval voorlopig van de staking af te zien.

Volgens FNV is KLM bereid stappen te zetten op voor de vakbond belangrijke punten. Maandag sluit de bond daarom aan bij een gesprek tussen KLM en andere vakbonden.

FNV wil dat de luchtvaartmaatschappij voor het eind van komende week met een nieuw voorstel komt. Anders dreigt de bond met nieuwe stakingen.

Acht procent erbij

Het grondpersoneel legde maandag en woensdag het werk al twee uur neer. Daardoor werden tientallen vluchten geannuleerd of ze liepen vertraging op. Ook moesten mensen langer op hun bagage wachten. Op ochtendvluchten binnen Europa was ruimbagage bovendien niet toegestaan.

Er wordt al maanden onderhandeld door de FNV en KLM over een nieuwe cao. De vakbond wil onder andere dat de 15.000 grondmedewerkers in twee jaar een loonsverhoging van acht procent krijgen. KLM biedt nu zes procent loonsverhoging over drie jaar tijd.

Daarnaast wil de bond dat meer mensen in vaste dienst worden genomen en minder onregelmatige werktijden. KLM noemde die eisen eerder onverantwoord en onrealistisch.