Noodweer Spanje: 'Auto's dobberen alsof het badeendjes zijn'

In Zuidoost-Spanje blijft het noodweer aanhouden. "Vanochtend valt er naar verwachting nog 60 tot 70 liter regen per uur", zei Arie Lengkeek vanuit de regio Valencia. Hij runt daar een bed & breakfast.

Door de extreme regenval zijn drie mensen om het leven gekomen. Een man en vrouw, broer en zus van 51 en 61, werden dood gevonden in een auto nadat die was meegesleurd door het water. Een derde man is vanmorgen in zijn auto verdronken nadat een tunnel razendsnel onderliep.

"Mensen zagen het water in lawines naar beneden komen ", zei correspondent Rop Zoutberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Alles werd door het water meegenomen. Auto's dobberden alsof het badeendjes zijn. Landerijen staan onder water. Huizen en sporthallen zijn vernield alsof er bommen zijn ontploft. Alles is verwoest."

Oorzaak van de regenval is iets dat ze in Spanje gota fria noemen. "Dat wordt vertaald als 'de koude druppel'. Zo noemen ze het verschijnsel waarbij koude lucht over de hete zee trekt", legt Zoutberg uit. "Dat veroorzaakt aan het begin en eind van de zomer flinke regenval. Dat komt dus vaker voor, maar nooit zo hevig als nu. Dit is historisch wat er allemaal naar beneden is gekomen."

Deze beelden van gisteren tonen de extreme neerslag: