Doden door noodweer in Zuidoost-Spanje

In Zuidoost-Spanje zijn zeker twee mensen omgekomen door hevig noodweer. Een echtpaar werd dood in hun auto gevonden nadat die was meegesleurd door het water. Dat gebeurde bij de plaats Caudete, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Valencia.

De zware buien worden veroorzaakt doordat koude oceaanlucht botst met de warme stroming boven de Middellandse Zee. De komende uren wordt nog zware regenval verwacht in de regio's rond de steden Valencia, Murcia en Alicante.

In de stad Ontinyent, ook zuidelijk van Valencia, overstroomde gisteravond een rivier nadat er in 24 uur een recordhoeveelheid regen was gevallen: 300 millimeter, dat is 300 liter water per vierkante meter. Auto's werden meegesleurd, op de kades stond het water bijna tot aan de bovenkant van voordeuren.

Er heeft zich ook een mini-wervelwind voorgedaan. Scholen blijven vandaag en morgen dicht, zo'n 300.000 leerlingen moeten thuisblijven.