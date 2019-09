Opgepakte youtuber: 'We wilden een mooie journalistieke video maken'

"We zijn blij dat we ons vrij hebben kunnen kopen, maar maandag komt de rechtszaak er natuurlijk aan", zegt youtuber Govert Sweep na zijn vrijlating in de VS. Gisteren mocht hij met mede-youtuber Ties Granzier de gevangenis uit na het betalen van een borg van 500 dollar. De jongens werden deze week opgepakt op de zwaar beveiligde Amerikaanse luchtmachtbasis Area 51 in de staat Nevada.

"Dit is niet iets wat normaal meemaak. Tot nu toe ben ik bijna nooit met de politie in aanraking gekomen", zegt Sweep aan de telefoon met Omroep Brabant. "Dus dit voelde wel even anders."

Gisterochtend werd in Nederland duidelijk dat hij samen met Granzier in de Amerikaanse cel zat. Volgens Sweep was hetgeen waarmee hij en Ties bezig waren bij Area 51 "helemaal niet slecht of verkeerd".

De twee werden dinsdag opgepakt. Ze hadden camera's, een laptop en een drone bij zich om opnamen van het gebied te maken. Hun interesse voor Area 51 was gewekt door een aankondiging van een Facebook-evenement in het verboden gebied. In een souvenirwinkel zou hun zijn verteld dat ze zonder problemen naar binnen konden gaan.

Spannend

Zelf hadden ze naar eigen zeggen niet door dat ze in het nieuws waren gekomen door hun actie. "Tot we het deze ochtend zelf vanuit de cel op tv zagen, in het Amerikaanse nieuws. Toen verwachtten we al dat het verder zou gaan." Inmiddels heeft Sweep ook contact gehad met zijn ouders. Die zijn flink geschrokken, zegt hij. "Dat vind ik natuurlijk heel vervelend voor hen. Het is goed om ze weer te spreken."

In afwachting van de rechtszaak maandag blijven de twee in Amerika. "Ik heb niet de juridische kennis, maar zo te horen moeten we maandag wel op komen dagen voor we weggaan. Tot dat moment is het nog even spannend voor ons. Maar we hebben een advocaat ingeschakeld, dus we gaan zorgen dat het helemaal goed komt."

Over wat er precies gebeurd is, wil hij nu niet veel kwijt. "We wilden gewoon een mooie journalistieke video maken." Na de rechtszaak vertelt Sweep er meer over. "Dan komt er ook een video op ons youtubekanaal, waar we alles in detail uitleggen."