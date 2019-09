VS stelt strengere asielregeling in, tienduizenden mensen getroffen

In de Verenigde Staten is een nieuwe asielregeling ingegaan die het voor migranten lastiger moet maken om in het land te mogen blijven. Voortaan moet eerst asiel zijn aangevraagd in de landen waar doorheen is gereisd voordat de VS is bereikt. Doen migranten zo'n aanvraag niet, dan wordt hun asielaanvraag in Amerika sowieso afgewezen.

Tienduizenden mensen die momenteel in Mexico aan de grens met de VS wachten om asiel te mogen aanvragen, worden getroffen door de nieuwe maatregel.

Mensenrechtenorganisaties spreken van "het opleggen van de doodstraf" aan migranten. De Amerikaanse regering stelt juist dat door de wet de gevaarlijke reis die veel migranten nu ondernemen niet meer gemaakt hoeft te worden.

De nieuwe maatregel is een van de strengste regels rondom immigratie die president Trump heeft ingesteld. Hij stelde het in juli al voor, maar de regel werd direct aangevochten bij de rechter. Hoewel er nog rechtszaken lopen, bepaalde het Hooggerechtshof gisteren dat de uitvoering mag beginnen.