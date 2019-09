Hoogste stijging WOZ-waarde in jaren, opnieuw record

De WOZ-waarde van woningen is dit jaar voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 januari was de gemiddelde woningwaarde 248.000 euro, 7,8 procent meer dan het jaar ervoor. Het gaat om de hoogste waarde ooit en de sterkste stijging in jaren, meldt het CBS. De WOZ-waarde is de gemeentelijke inschatting van wat je huis waard is.

In Rotterdam was de stijging met 16 procent het sterkst. De gemiddelde woningwaarde steeg daar van 166.000 naar 192.000 euro. In Amsterdam, vorig jaar nog de grootste stijger, steeg de WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378.000 euro. De gemiddelde woningwaarde in de hoofdstad is sinds 2014 met 64 procent toegenomen.

In Bloemendaal hadden de woningen met 695.000 euro de hoogste WOZ-waarde, in Delfzijl met 127.000 euro de laagste.

Provincies

In Noord- en Zuid-Holland was de stijging het sterkst. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met 10 procent naar 318.000 euro, de hoogste waarde van alle provincies. In Zuid-Holland nam de waarde met bijna 11 procent toe tot 237.000 euro. In Groningen waren de stijging (0,6 procent) en de gemiddelde WOZ-waarde (166.000 euro) het laagst.

De WOZ-waarde van een woning loopt ongeveer een jaar achter op de werkelijke prijs, omdat de woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde op 1 januari het jaar ervoor.