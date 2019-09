Alles voor de views en likes, want 'de kijker bepaalt de grens'

Daar waar je vroeger interessant genoeg was met een video waarin je boodschappen deed of waarin je naar de kapper ging, moet je nu heftigere content maken, zegt Edriouch,

De sociale druk van volgers speelt daarin zeker mee, zegt youtuber Rutger Vink tegen Nieuws en Co. Op zijn kanaal Furtjuh heeft hij meer dan 650.000 abonnees. "Je wilt toffe acties bedenken om zo een nog uitdagender, spannendere en leukere video te maken dan je vorige week deed. Zo doe je dingen die je anders niet deed."

Maar dat de jongens zo ver zijn gegaan, snapt hij niet. "De grens van Amerikaans militair gebied over gaan? Dat doe je gewoon niet, deze jongens hadden beter moeten weten."

Grens onduidelijk

Waar ligt voor een youtuber dan de grens? Dat is nu totaal niet duidelijk, zegt Edriouch. Doordat YouTube relatief nieuw is moeten de grenzen nog worden vastgesteld. "De reacties van de viewers bepalen op dit moment wat wel en niet kan." Kijkers kunnen dat doen door video's te liken of disliken, en reageren kan ook. "Als je vindt dat dit te ver gaat, kan jij je abonnement op het kanaal opzeggen of de video disliken, om zo een signaal af te geven aan de makers."

Zouden andere youtubers hier dan van leren? Nee, denkt Vink, want het is niet de eerste keer dat Youtubers in opspraak raken door hun acties. Zo lifte YouTuber Willem Vink jaren geleden mee op het dak van een rijdende trein en de jongens van Ponkers hingen voor een YouTube-video aan een tram.

Het is zeer onverstandig, zegt Edriouch. "Maar ja, als je heel snel wilt groeien en je wilt heel veel aandacht genereren als influencer, dan moet je bijna wel de grenzen gaan opzoeken." Zo denkt ook Vink: "Ik vermoed dat binnen nu en een jaar weer een andere YouTube-actie in opspraak komt."