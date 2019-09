Slob stuurt inspectie terug naar islamitische scholen

De onderwijsinspectie gaat onderzoeken of islamitische scholen die zijn aangesloten bij de scholenkoepel ISBO over de schreef gaan. Nieuwsuur en NRC meldden gisteren dat de scholen een lesboek gebruiken waarin staat dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken en dat Allah homoseksualiteit veroordeelt.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is hiervan geschrokken. "Het gaat om door de overheid bekostigde scholen", zegt hij. Hij wil dat de inspectie gaat kijken of de scholen wel genoeg doen aan burgerschaponderwijs "waar ook bij hoort dat je genoeg respect hebt voor andersdenkenden"

De Inspectie van het Onderwijs zei eerder geen aanleiding te zien om in te grijpen. Maar na de berichtgeving over het seksuele voorlichtingsboek Help! ik word volwassen moet er nog eens goed worden gekeken, vindt Slob.

De minister zegt dat er in Nederland weliswaar vrijheid van onderwijs is - de vrijheid om een school op te richten op basis van een religie of levensovertuiging - "maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij". De vraag of het islamitisch onderwijs daaraan voldoet "moet niet boven deze scholen blijven hangen".

Een aantal politieke partijen heeft naar aanleiding van de uitzending laten weten dat zij artikel 23 van de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs, willen aanpassen.