'Designated survivor' Blok in Europees Parlement, niet in bunker

Geen verstopte bunker, maar het Europees Parlement in Straatsburg. Waar minister Blok zich tijdens Prinsjesdag precies bevindt is dan wel niet meer geheim, feit blijft dat hij niet in de Ridderzaal zit en het kabinet daarmee een 'designated survivor' bezorgt.

Die term komt uit de Verenigde Staten, waar een lid van de regering zich bij belangrijke ceremoniële momenten schuilhoudt op een zwaarbeveiligde geheime locatie - voor het geval al zijn politieke collega's iets overkomt. "Het Europees Parlement is in ieder geval een van de best beveiligde gebouwen van Europa", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Er komen regelmatig bewindspersonen, koningen en koninginnen langs."

Op sociale media zijn 'Stef Blok' en '#DesignatedSurvivor' vandaag trending topic. Veel mensen kennen het fenomeen van de gelijknamige Amerikaanse serie, die op Netflix wordt uitgezonden.