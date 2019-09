Minister Blok moet land besturen als er een aanslag komt op Prinsjesdag

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zal dit jaar op Prinsjesdag niet in Nederland zijn. Hij is dan de zogenoemde designated survivor, de minister die niet in de Ridderzaal aanwezig is bij het uitspreken van de Troonrede.

Het is dit jaar voor het eerst dat een minister de opening van het parlementaire jaar niet bijwoont met het oog op een mogelijke aanslag. De 'designated survivor' neemt dan het landsbestuur over.

Kennismaken in Straatsburg

Minister Blok is op die dag in Straatsburg voor kennismakingsgesprekken met de nieuwe Nederlandse Europarlementariërs. Hij vliegt op maandag vanuit Brussel, waar hij de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijwoont door naar de vergaderstad van het Europees Parlement.

Vorig jaar kondigde het kabinet al aan dat er een 'designated survivor' zou komen. "Het is niet wenselijk dat de voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis, waarbij eveneens de Raad van State en het parlement geheel aanwezig zijn", liet premier Rutte weten.

Het voorstel om in Nederland een 'designated survivor' aan te wijzen komt van D66-Kamerlid Joost Sneller. Het idee komt uit de VS, waar altijd een lid van de regering bij belangrijke ceremonies de status heeft om het land te gaan leiden als de president iets overkomt. Bij een breder publiek werd de term bekend door de tv-serie Designated Survivor met Kiefer Sutherland in de hoofdrol.