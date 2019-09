Opgepakte youtubers vaker op verboden terrein: 'Maar geen kwade bedoelingen'

Ties Granzier heeft een groot YouTube-kanaal (735.000 abonnees) dat breder opgezet is. Hij begon als game-youtuber en speelt nu nog steeds wel eens spelletjes op zijn kanaal. In andere video's verbouwt hij een caravan, bouwt hij een boot van duct tape of vlogt hij zijn vakantie.

Ook staan er video's op zijn kanaal met video's als binnensluipen in waterpark wat in de zomer weer open gaat en met 2 youtubers in Bulgarije illegale dingen doen. De ouders van Granzier zijn na het succes van zijn kanaal ook op YouTube begonnen, met Kwartier Granzier (160.000 abonnees).

Nog geen contact

Zij kwamen er vanochtend via de media achter dat de youtubers vast zitten. "Er is geen contact geweest sindsdien", zei manager Thomas Scherpenzeel, die namens Granzier en Sweep spreekt, vanochtend. "Het is nu midden in de nacht in Amerika, dat maakt het lastig om dingen uit te zoeken en contacten te leggen. De ouders vinden het vanzelfsprekend verschrikkelijk en vervelend dat hun zoon vast zit." Inhoudelijk kan er nog niet gereageerd worden.

Wat voor straf de jongens wacht is nu onduidelijk. Voor het illegaal betreden van een militaire basis in de staat Nevada staat een maximale straf van zes maanden, een boete van 500 dollar of allebei.

Voor Sweep is nu nog veel onzeker. "Ze zeiden dat we vanochtend uit de gevangenis mochten, maar we zijn er nog steeds", zegt Sweep. "Ik weet niet wanneer we naar de rechtbank gaan." Maar hij blijft positief. "We willen nog naar Los Angeles en Route 66. Ik wil niet de rest van mijn vakantie in de gevangenis doorbrengen."