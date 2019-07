Geplande 'bestorming' onderstreept mysterieuze aantrekkingskracht Area 51

"Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden." Onder dat motto zeggen ruim een half miljoen mensen aanwezig te zijn bij een bestorming van de geheimzinnige luchtmachtbasis Area 51 in de VS. Nou ja, ze claimen mee te gaan doen aan een Facebookevenement.

Het lijkt vooral een uit de hand gelopen internetgrap. De pagina staat vol memes, lollige plaatjes met absurde tactieken om de woestijnbasis in Nevada binnen te komen. Om te zien of de complottheorieën waar zijn en er echt aliens of ufo's liggen opgeslagen.

"Ik ben niet verantwoordelijk als mensen besluiten daadwerkelijk Area 51 te bestormen", staat in de vastgepinde post bovenaan de pagina op Facebook. Inmiddels zijn er 1,2 miljoen mensen die op de knop 'aanwezig' of 'geïnteresseerd' hebben geklikt.

Buitenaardse technologie?

Volgens Alex Griffioen, beheerder van Ufo Meldpunt Nederland, laat het zien dat het mysterie rondom de legerbasis nog altijd een grote aantrekkingskracht heeft. "We weten van het stealth-programma en het testen van spionagevliegtuigen daar. Maar of er ook buitenaardse technologie achter stalen deuren in een bunker verborgen ligt, dat weten we niet en spreekt tot de verbeelding."

Naruto-rennen, is een van de voorgestelde 'aanvalsplannen' om de basis binnen te raken. Dit is een verwijzing naar hoe er in Japanse anime-series vaak wordt gerend, en ziet er ongeveer uit als in dit gifje: