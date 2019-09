TUI wil alleen nog per trein naar Parijs, andere organisaties blijven vliegen

De reisduur is ook voor TUI een reden om vliegreizen naar andere bestemmingen nog niet te schrappen. "Voor steden als Londen of Berlijn is de verbinding op dit moment nog niet ideaal. Zodra het reizen per trein aantrekkelijker is, kan ook voor deze bestemmingen het spoor voorrang krijgen."

KLM, die nu dagelijks zo'n tien vluchten van Amsterdam naar Parijs aanbiedt, kon vandaag niet reageren, maar gaf eerder aan dat ze reizigers wel willen stimuleren op korte afstanden de trein te pakken. "Wat ons betreft gaan veel meer passagiers straks per trein vanuit het buitenland naar Schiphol", zei de directeur van KLM Nederland eerder.

Directeur Harm Kreulen vindt dat er dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn. Zo wil hij onder meer een stop op Schiphol en afstemming op het KLM-netwerk. "Zakenreizigers willen tussen 6.00 en 7.00 uur vertrekken vanaf Schiphol. Dan werkt het niet als de trein pas om 9.00 uur op Schiphol aankomt."

Wil je weten hoe makkelijk je in Europa zonder vliegtuig op vakantie kan? Kijk dan op de interactieve pagina hieronder, die NOS op 3 eerder maakte: