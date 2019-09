Moordenaar van 12-jarige Danny Gubbels in gevangenis Nederland

Een 37-jarige Brit die veroordeeld is voor de moord op de 12-jarige Danny Gubbels op een woonwagenkamp in Breda, is uitgeleverd aan Nederland. De man kwam vanochtend vanuit Colombia aan op Schiphol. Hij moet nog achttien jaar naar de gevangenis.

De Brit werd in 2011 opgepakt in Engeland en uitgeleverd aan Nederland. De rechtbank sprak hem vrij, maar drie jaar later veroordeelde het gerechtshof hem tot 20 jaar cel.

Tijdens het het hoger beroep verdween hij spoorloos. Een speciaal team van de politie en het Openbaar Ministerie vond hem vorig jaar in Colombia, waar hij samenwerking met de autoriteiten daar werd aangehouden. De Brit zat er sinds mei 2018 vast. Het restant van die 20 jaar cel moet hij nu dus nog uitzitten.

De 12-jarige Danny werd in juli 2010 om het leven gebracht. Hij zat met zijn moeder aan de keukentafel, toen hun woonwagen onder vuur werd genomen. Zijn moeder raakte daarbij gewond. Vermoedelijk was er sprake van een drugsconflict met de vader van de jongen.