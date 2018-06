Moordenaar 12-jarige Danny opgepakt in Colombia

In Colombia is een man opgepakt die in Nederland is veroordeeld voor de moord op een jongen van 12, op een woonwagenkamp in Breda. Het gaat om een Brit van 36 jaar. Hij moet nog ruim achttien jaar cel uitzitten.

De zaak draait om de moord op Danny Gubbels, in 2010. Hij zat met zijn moeder aan de keukentafel toen hun woonwagen onder vuur werd genomen. Er werden 27 kogels afgevuurd. De jongen kwam om het leven, zijn moeder raakte gewond. Mogelijk speelde er een drugsconflict met Danny's vader.

In eerste instantie werden twee mensen veroordeeld. De Brit werd als derde verdachte toen vrijgesproken, maar werd in hoger beroep, bij verstek, alsnog veroordeeld tot twintig jaar cel.

Ouders

Samenwerking met de Colombiaanse autoriteiten leidde vrijdag tot de aanhouding van de man, zegt het Openbaar Ministerie. Op het moment van zijn arrestatie had de Brit zijn ouders op bezoek.

Volgens het OM heeft de man zich vermoedelijk al die jaren in Colombia schuilgehouden onder een valse identiteit. Nederland zal Colombia vragen om zijn uitlevering.