Zorgen in Midden-Oosten over plan Israëlische premier Netanyahu

Landen in het Midden-Oosten maken zich zorgen over uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu. Gisteren zei hij in een toespraak op tv dat hij de Jordaanvallei op de Westelijke Jordaanoever wil annexeren, als hij de verkiezingen van volgende week wint.

De Jordaanvallei is ongeveer een derde van de bezette Westelijke Jordaanoever. Eerder zei hij ook al dat hij nederzettingen op de West Bank bij Israël wil voegen.

De voorzitter van het Palestijnse onderhandelingsteam zei tegen persbureau Reuters dat het "onmogelijk is om een Palestijnse staat te hebben zonder de Jordaanvallei". Volgens hem is er geen kans op vrede als dit plan wordt doorgezet.

De Arabische Liga spreekt van een gevaarlijke ontwikkeling. Het plan van Netanyahu torpedeert de kansen op vrede, stelt de organisatie in een verklaring. De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, Safadi, noemt het plan onverantwoordelijk. "Iedere kans op vrede om zeep helpen voor electoraal gewin is onverantwoordelijk, gevaarlijk." Hij wil dat de internationale gemeenschap optreedt. Ook vanuit Saudi-Arabië, Syrië en Turkije komen verontruste reacties op het plan.

Nek-aan-nek

De Likoed-partij van Netanyahu is volgens de peilingen in een nek-aan-nek-race verwikkeld met centrum- en linkse partijen. Netanyahu kreeg direct na de presentatie van zijn plan ook kritiek van zijn opponenten in de verkiezingen, die de uitspraken bestempelen als verkiezingsstunt.

De premier zei gisteren ook dat hij het liefst alle Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zou willen annexeren, maar hij wil wachten op het plan van de Amerikaanse president Trump voor vrede tussen Israël en de Palestijnen. Wanneer dat plan komt, is nog onbekend.