Wereld staat stil bij aanslag 9/11 achttien jaar geleden

Op verschillende plekken ter wereld wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. De aanslagen zijn de dodelijkste ooit op Amerikaanse bodem.

Bij het NAVO-hoofdkantoor in Brussel werden de aanslagen herdacht met een minuut stilte op het exacte moment dat het eerste vliegtuig zich achttien jaar geleden in het World Trade Center in New York boorde, 14.46 uur Nederlandse tijd. Ambassadeurs en militairen namen een minuut stilte in acht.

Activisten in Hongkong hebben protesten afgelast uit respect voor de herdenking. Berichtgeving in een Chinese staatskrant waarin stond dat de demonstranten een terreurdaad aan het beramen waren, weerspreken ze als nepnieuws.

Bij Ground Zero, waar het WTC vroeger stond, is een herdenkingsdienst. President Trump herdacht de aanslag bij het Witte Huis en is later bij een bijeenkomst op het Pentagon, waar ook een vliegtuig naar binnen vloog.

Vice-president Mike Pence spreekt op een herdenkingsbijeenkomst in de buurt van Shanksville, Pennsylvania, waar het vliegtuig neerstortte dat overheidsgebouwen in Washington D.C. als doel zou hebben gehad.