'Kroongetuige proces-Taghi zegt contract met justitie op'

De kroongetuige in het grote liquidatieproces dat deze zomer begon, heeft zijn contract met justitie over bescherming opgezegd. Dat schrijft De Telegraaf. Het gaat om Nabil B., wiens onschuldige broer vorig jaar in Amsterdam werd doodgeschoten, enkele maanden nadat het Openbaar Ministerie bekendgemaakt had dat B. zou getuigen in het proces.

Hoofdverdachte in dat zogenoemde Marengo-proces is Ridouan Taghi, die voortvluchtig is en zich hoogstwaarschijnlijk ophoudt in het buitenland. Hij wordt door justitie in verband gebracht met een reeks aan liquidaties.

Nabil B. voelt zich volgens de krant bedonderd door het Team Getuigenbescherming (TGB) van justitie en zou weigeren nog langer met het team samen te werken. De breuk zou al in april hebben plaatsgevonden. Pogingen om de relatie te herstellen, zouden zijn mislukt.

Overplaatsing

De onvrede zit hem er naar verluidt in dat hij op korte termijn overgeplaatst zou worden naar een gewone gevangenis. Nu verblijft hij nog op een zwaar beveiligde vleugel binnen het gevangeniscomplex in Vught.

Het OM noch de advocaat van B. wil commentaar geven tegen De Telegraaf. De krant schrijft dat onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor het proces. B. heeft al veel verklaringen afgelegd, maar zal mogelijk in de toekomst weigeren aanvullende getuigenissen af te leggen of nog een keer gehoord te worden.