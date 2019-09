Terugdringen wachttijd CBR duurt mogelijk tot zomer 2021

Het kan nog tot de zomer van 2021 duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren heeft weggewerkt, schrijft minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Om orde op zaken te stellen heeft de minister Pier Eringa, tot voor kort directeur van ProRail, gevraagd het CBR te ondersteunen.

Het CBR heeft extra keuringsartsen aangenomen. Daarnaast moet de coulanceregeling voor 75-plussers het CBR wat ruimte bieden. Door die regeling krijgen 75-plussers toestemming met een verlopen rijbewijs te blijven rijden. De maatregel gaat naar verwachting per 1 december in, maar de minister streeft ernaar dat het eerder wordt. In de tweede helft van oktober wordt duidelijk of dat haalbaar is.

De problemen bij het CBR spelen al sinds eind vorig jaar. Het verkrijgen van een gezondheidsverklaring voor 75-plussers duurt soms langer dan een half jaar, terwijl er zo'n 9 weken voor zou moeten staan. Voor beroepschauffeurs kan het zeer vervelende gevolgen hebben: sommigen zitten thuis omdat ze de verlenging van hun rijbewijs niet op tijd geregeld kregen.

De minister hoopt dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn. Dat is het gunstigste scenario dat het CBR zelf schetst.