Snelste fietsster Rosa Bas kan nog sneller: 'Anderen komen niet in de buurt'

Vervolgens komt het meest angstwekkende gedeelte van de rit voor Bas. "Fietsen met ruim 120 km/u is niet echt eng. Pas als ik klaar ben, bij het uitrollen, wordt het een beetje vervelend. "

"Dan zit je heel hoog in je ademhaling en wil je vooral die kap eraf om frisse lucht te krijgen", vertelt de 28-jarige student sportfysiotherapie. "Het duurt misschien 15 seconden voordat het vangteam dat voor elkaar heeft, maar dat lijkt wel een eeuwigheid te duren."

Die eeuwigheid gaat ze nog een paar keer beleven de komende dagen. Bas heeft namelijk het gevoel dat er nog meer in zit. De wedstrijd duurt nog tot zaterdag en per dag mag elke deelnemer twee pogingen wagen.

Regelmatiger trappen

Voor de concurrentie is ze niet bang. "Die komt tot nu toe niet in de buurt." Maar voor zichzelf ziet ze wel mogelijkheden; de fiets kan nog wat beter. "We kunnen het schakelsysteem optimaliseren." En ook bij de krachtbron is ruimte voor verbetering. "Ik kan nog wat regelmatiger gaan trappen."

"En ik denk dat ik dan mijn eigen record kan breken", stelt ze vol zelfvertrouwen. "Ik hoop ergens de komende dagen nog 124 of 125 km/u te halen."