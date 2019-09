Duizenden 'afstandsmoeders' in de jaren 50/60/70: tijdsgeest of misstand?

De vraag is nu: dachten ze vroeger gewoon zo en spreken we van een tijdsgeest, of is hier sprake van een misstand? Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigde begin dit jaar aan een onderzoek te laten doen naar de omstandigheden waaronder vrouwen destijds afstand deden van hun kind.

Volgens Van Sebille is er zeker sprake van een misstand. "Er was toen een duidelijke tendens om ongehuwde zwangere meisjes en vrouwen hun kind af te laten staan. Het maatschappelijke bestel was: een man, een vrouw en een kind. Daar paste geen succesvolle ongehuwde moeders bij."

Daarnaast was ook de vraag naar adoptiebaby's in die tijd heel hoog, zegt Van Sebille. "Ik denk nog steeds dat als die vraag er niet was, dat er andere oplossing was gevonden voor ongehuwde zwangere vrouwen." Als er sprake was van een tijdsgeest, dan had de moeder altijd nog een vrije keus gehad, maar daarvan was toen geen sprake, zegt Van Sebille nog eens.

Daarom hoopt ze dat alle vragen die Trudy Scheele-Gertsen heeft gesteld in het onderzoek van minister Dekker worden meegenomen. "Ik denk dat het zeker niet makkelijk zal zijn voor Trudy om haar verhaal zo te doen, maar wij steunen haar."